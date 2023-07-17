川遊びに来ていたとみられる20代の男性が、意識不明の重体。17日午後4時前、福岡・みやこ町の「ほたるの里公園」で、「20代の男性が溺れて見えなくなった」という趣旨の通報が相次いだ。男性は20代で、通報からおよそ1時間後の午後4時50分過ぎに救助されたが、意識不明の重体。この公園は、水を利用した滑り台などもあり、大人から子どもまで川遊びができる施設として家族連れなどに人気だという。