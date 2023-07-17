タレント・ジャガー横田（61）が17日までに公式YouTubeチャンネルを更新。高校2年生の長男・木下大維志（JJ）くんに“キモイ”と暴言を吐いた女子生徒を一喝する場面があった。「息子JJに『キモイ』と言った女子にジャガー横田大激怒！！」というタイトルで投稿された、インスタライブのアーカイブ動画。そこで、大維志くんは「小学校・中学校時代から“キモイ”って言われ続けて、結構キテるんだよね…」と複雑な表情をみせる