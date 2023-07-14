7月14日、Twitterが広告収益分配プログラム（Creator Ads Revenue Sharing）を開始したことを発表しました。https://twitter.com/Twitter/status/1679572360695824384本プログラムは、決済プラットフォームの「Stripe」が支払いサポートをしている全ての国で利用可能となっています。また、本プログラムの有資格者となるには以下の条件を満たすことが必要です。1. Twitter BlueあるいはVerified Organizationに登録していること2.