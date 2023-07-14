仕事で「昇進・昇格したい」と答えた割合は、5カ国中で日本は最下位――そんな調査結果が、Indeed Japan株式会社（東京都港区）が日本、米国、英国、ドイツ、韓国の5カ国において現在就業中の20〜50代の正社員男女計8848人を対象に実施した「転職」に関する意識調査で分かりました。また、「勤務先に満足」している割合は、日本の約4割に対して米国では8割超、ほかの3カ国も7割超と、日本の勤務先に対する満足度の低さが浮き彫りに