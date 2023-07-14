医師国家試験、司法試験、公認会計士試験に合格した東大卒エリートで元「頭脳王」として活躍した河野玄斗さん（２７）が１４日までに自身のＳＮＳを更新。新企画として取り組んでいる“英語でクイズ対決“する様子を公開した。インスタに、「河野玄斗に勝ったら１万円」という新企画で、“インドネシアの京大”国立インドネシア大学の男子学生とクイズ対決。自己紹介で「僕は日本一賢い人間と言われてるんだ」と言い、男性がお
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ryuchellさん死去 pecoがSNS投稿
- 2. ABCアナら 取材中に意識失い搬送
- 3. 「アスパルテーム」に発がん性か
- 4. 校庭にイノシシの頭…新事実判明
- 5. 石橋貴明 30歳女性に婚姻届渡す
- 6. 電動キックボード「ダサい」若者
- 7. 汗かく店員にプロ失格 店が苦言
- 8. NHK ryuchellさん急死で番組中止
- 9. マイナ自主返納数報道に驚きの声
- 10. アナら負傷事故 ABCコメント発表
- 1. 「アスパルテーム」に発がん性か
- 2. 校庭にイノシシの頭…新事実判明
- 3. 汗かく店員にプロ失格 店が苦言
- 4. マイナ自主返納数報道に驚きの声
- 5. 年収60万…48歳で実家暮らしの訳
- 6. 「花火大会」中止の自治体相次ぐ
- 7. 新婚妻の浮気バレて3人死亡 米
- 8. 避難呼びかけも不明に 市議死亡
- 9. トイレで全裸の男 店員鉢合わせ
- 10. 元警部 複数女性に対し性的暴行
- 1. 維新の埼玉県議、当選無効が決定
- 2. 組長刺殺 妻が語る事件のその後
- 3. マイナ交付枚数、過大計上が判明
- 4. 国宝級イケメン 目黒が殿堂入り
- 5. 「くじらぐも」エモいと話題に
- 6. 日中のトー横 カオスな地獄絵図
- 7. 日ＥＵ、外相級戦略対話を創設＝中国念…
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 10. 岸田日誌１３日（木）
- 1. 韓国野党の訪日デモ 国際的な恥
- 2. アスパルテーム 安全な許容量は
- 3. 「ラッコの襲撃」米で相次ぐ
- 4. 中国 日本にビザ要件緩和を要求
- 5. Twitter元従業員ら 集団訴訟へ
- 6. 英側が警告「Amazonではない」
- 7. 子ウサギ巣立つ 巣穴見つめる犬
- 8. ウ大統領を…バイデン氏が大失態
- 9. 基地攻撃で露兵最大200人死亡か
- 10. 退去拒絶の英王子 異常な執着か
- 1. タワマンでのルール違反に驚き
- 2. 40代男性にパワハラ被害多いワケ
- 3. 平均時給1000円へ「悪循環」に?
- 4. 部長職2人 退職金に大きな差の訳
- 5. 1000万円貯金で「やめた」節約法
- 6. 1万円から不動産投資 儲かる?
- 7. 「車検のコバック」退職者続出か
- 8. 青森県4位のスーパー 破綻の背景
- 9. 3人に1人がエアコン使わず…理由
- 10. 飲食業界 中高年の採用が急拡大
- 1. 【今日から】年に一度のビッグセール！…
- 2. 【今日から】Amazonプライムデー「先行…
- 3. iOS17 代表的な便利機能を紹介
- 4. 生の鶏肉の危険性 厚労省が警戒
- 5. Apple セキュリティパッチ再配信
- 6. 正社員を望む20代非正規の割合
- 7. Jane Style 5ch対応終了の理由
- 8. 超便利 Google Chromeに名前付け
- 9. Amazonで悪質な販売元除外する技
- 10. 「なぜかモテるおじさん」に実は共通し…
- 1. 大谷に沈黙 イチロー氏に違和感?
- 2. 栗山氏 大谷入団は「怖かった」
- 3. 露女子選手の国籍変更 母国反発
- 4. 谷佳知さん長男 小6で「日本一」
- 5. 大谷133年ぶり新記録 圧巻の活躍
- 6. 山川はハニトラ 巨人OB指摘物議
- 7. 17歳のスーパー弾にファン度肝
- 8. MLB球宴の視聴率低迷 嘆きの声
- 9. 大谷翔平移籍の場合 有力候補は?
- 10. ドネア 井上尚弥との対戦を回顧
- 1. ryuchellさん死去 pecoがSNS投稿
- 2. ABCアナら 取材中に意識失い搬送
- 3. 石橋貴明 30歳女性に婚姻届渡す
- 4. 電動キックボード「ダサい」若者
- 5. NHK ryuchellさん急死で番組中止
- 6. アナら負傷事故 ABCコメント発表
- 7. 天然に見せかけ? DASHに疑惑浮上
- 8. 今田 広瀬すずからのハグに驚き
- 9. 中森明菜 過去の衣装はほぼない?
- 10. 高梨沙羅 VS魂でまさかの暴露も
- 1. 実は父親も有名人…意外な芸能人
- 2. 「事故」43歳母が妊娠 娘は追及
- 3. 運気低下? 捨てたほうがいいもの
- 4. 夫が突然死 妻が思い返した予兆
- 5. 2年社内不倫 慰謝料に怯える日々
- 6. 生活費は月3万だけ 夫と別れ幸せ
- 7. 賢い「ZARA女」のリアル購入品
- 8. 買わなきゃ損 ダイソー収納商品
- 9. 失礼? 義母が両親の前で呼び捨て
- 10. 娘のグループLINEに母痛恨の誤爆