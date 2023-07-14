医師国家試験、司法試験、公認会計士試験に合格した東大卒エリートで元「頭脳王」として活躍した河野玄斗さん（２７）が１４日までに自身のＳＮＳを更新。新企画として取り組んでいる“英語でクイズ対決“する様子を公開した。インスタに、「河野玄斗に勝ったら１万円」という新企画で、“インドネシアの京大”国立インドネシア大学の男子学生とクイズ対決。自己紹介で「僕は日本一賢い人間と言われてるんだ」と言い、男性がお