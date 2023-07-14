小型車イメージのスズキに「デカすぎるSUV」あった！スズキといえば、1979年から44年間に渡って販売されている軽自動車「アルト」や、欧州車さながらのスポーティな走りと経済性から高い支持を受けるコンパクトカー「スイフト」など、比較的小型のクルマを製造・販売しているイメージの強いブランドです。しかしその一方で、全長なんと約5mという同社のSUV最大のボディサイズを誇るモデルも販売していました。全長5m級の大型