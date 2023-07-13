'17年のディナーショーへの出演を最後に活動休止していた中森明菜。今、復活への歩みが加速している。【写真】少しふっくら?中森明菜が公式ファンクラブに寄せた近影「昨年8月に新事務所を設立し、その年の12月には新たなファンクラブも立ち上げました。今年4月からはリマスターされた過去のライブ映像が全国の映画館で上映され、明菜さんの58歳の誕生日である7月13日にはファンクラブ限定イベントが開催されます」（スポーツ