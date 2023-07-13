韓国の野党議員の日本訪問団に対して、与党が「屈辱」「国際的な恥」「無謀な遠征デモ隊」などと激しい批判を浴びせている。一行は7月10日から12日にかけて日本を訪れ、東京電力福島第1原発から出た処理水の海洋放出に反対する運動を展開した。特に非難されているのが、野党議員としか面会できなかったり、東京でハングルの横断幕を掲げてデモを展開したりした点だ。こういった点を与党は「外交まで政争に利用しようとする見え透い