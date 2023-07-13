再起を期すドネアが昨年6月の井上戦を回顧ボクシングの元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）は29日（日本時間30日）、米ラスベガスのT-モバイル・アリーナで行われるWBC世界バンタム王座決定戦でアレクサンドロ・サンティアゴ（メキシコ）と対戦する。再起を目指す40歳は、米メディアのインタビューで前世界バンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦を回顧。「どんなミスも高い代償になる」と明かしている