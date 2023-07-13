食品メーカーのイートアンドフーズ（東京都品川区）は、「大阪王将 レンジ専用！ プロ焼きジューシー餃子」を2023年7月17日に発売する。レンジ調理の課題をクリアレンジ調理でもおいしい焼き目付き餃子を開発するため、これまで培ってきた技術を結集したという。「大阪王将」は50年以上もの歴史をもつ餃子専門店。店舗では餃子職人が"神焼き"と呼ばれる焼き方を徹底しており、焼き目にはこだわりがあるという。レンジ調理の課題で