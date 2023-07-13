アイルランドのダブリン空港で現地時間9日、アメリカン航空のボーイング787-8型機に接続していたボーディングブリッジが突如崩れ落ち、同機のドアがこれに巻き込まれて剥ぎ取られてしまった。この事故で米フィラデルフィア行き723便が欠航となり、多くの旅行者がダブリンで足止めされた。アイルランド紙『Irish Times』『The Irish Sun』や航空メディア『Paddle Your Own Kanoo』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】報