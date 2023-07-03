サッカーU-17アジア杯決勝が2023年7月2日、タイ・パトゥムターニ・スタジアムで行われ日本が韓国を3−0で破り優勝した。日本は前半終了間際に直接フリーキックのチャンスを得てMF名和田我空（神村学園高）が先制ゴールを決めた。後半には2つのゴールを奪い試合を決定付けた。「5メートルほど前進した位置でフリーキックを」同大会決勝で初めて韓国と対戦し完勝した日本。前半44分に韓国の守備の要であるCBコ・ジョンヒョンがこの日