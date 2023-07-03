東海地方で愛されるラーメンチェーン「スガキヤ」（本社：愛知県名古屋市）のウリは、「ラーメン1杯390円」という手ごろな価格だ。なぜスガキヤはこの値段でラーメンを出せるのか。経済ジャーナリストの高井尚之さんがリポートする――。（後編／全2回）筆者撮影スガキヤ路面店の外観 - 筆者撮影■名古屋人が偏愛するスガキヤのラーメン全国各地には「ご当地ラーメン」がある。有名な札幌ラーメンや博多ラーメン以外にも、旭川ラー