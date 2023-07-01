BIGBANGの元メンバーT.O.Pの復帰に批判が相次いでいる。【注目】T.O.PがBIGBANGを離れたワケ「極端な選択を…」6月29日、Netflixは『イカゲーム』シーズン2のキャストを公開した。リストには、パク・ギュヨン、チョ・ユリ、カン・エシム、イ・デイヴィッド、イ・ジヌク、ノ・ジェウォン、ウォン・ジアンがメインキャストとして名を連ねていたのだが、話題をかっさらったのはT.O.Pことチェ・スンヒョンの存在だった。彼は2017年、義