ロイター（日本語電子版）は5月26日、「ウクライナ情報当局幹部、プーチン氏暗殺に言及＝独ウェルト紙」との記事を配信した。ウクライナ国防省情報総局のスキビツキー副局長がドイツの高級紙「ディ・ヴェルト」のインタビューに応じ、ウラジミール・プーチン大統領（70）の《暗殺を望んでいる》と明かしたのだ。＊＊＊【写真12枚】「美しすぎる」と話題露出度の高い衣装をまとったロシアの女スパイ【プーチンも絶賛】スキ