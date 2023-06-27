Excel¤ÇÉ½¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢Æ±¤¸·×»»¼°¤òÉ½¤ÎÎóÁ´Éô¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤­¤¬¤¢¤ë¡£·×»»¼°¤ò¡Ö¥³¥Ô¡¼¡×¤·¤Æ¡¢ÈÏ°Ï¤ò»ØÄê¤·¤Æ¡ÖÅ½¤êÉÕ¤±¡×¤³¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¥³¥Ô¡¼¤ÈÅ½¤êÉÕ¤±2¤Ä¤ÎÁàºî¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢É½¤¬Âç¤­¤¤¾ì¹ç¤Ï¥³¥Ô¡¼Àè¤òÈÏ°Ï»ØÄê¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¡£¼Â¤Ï¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡ü¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç´ÊÃ±¥³¥Ô¡¼É½¤òºîÀ®¤·¡¢·×»»¼°¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¡£·×»»¼°¤òÆþÎÏ¤·¤¿¥»¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¥»¥ë¤Î±¦²¼¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥Ý