阪神のスペシャルアンバサダーを務める糸井嘉男氏（41）がYouTube「藤川球児の真向勝負」に出演。エンゼルス・大谷翔平の睡眠をしっかり取る習慣を称えた。糸井氏は「最強のタフネス」と認める野手に柳田悠岐、吉田正尚、そして大谷翔平を挙げた。柳田、吉田はトレーニングも一緒に行っており、身近でタフネスを感じていた。大谷については「翔平さん、タフという次元じゃない。野手として成績残してメジャーの移動があっ