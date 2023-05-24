24日午後3時半ごろ、成田空港に姿を見せたのは、フィリピンから強制送還された特殊詐欺グループの男女4人。寺島春奈容疑者（28）、熊井ひとみ容疑者（25）、藤田海里容疑者（24）、佐藤翔平容疑者（23）の4人は、日本に向かう機内で窃盗の疑いで逮捕された。「かけ子」4人を強制送還フィリピンの収容施設で身柄を拘束されていた寺島容疑者、熊井容疑者ら4人は24日朝、日本に向けて強制送還された。黒いパーカーのフードを目深にか