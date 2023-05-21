お笑いタレントの関根勤（69）が、21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。31年前の38歳で初主演したTBSドラマ「いまさら、初恋」について語った。元「キャンディーズ」の田中好子さんと恋仲になる役を演じたが「僕、力入ってたからさ、言われましたもん。後輩に“関根さんだけ違う台本でやってますよね？”って」と振り返った。「これは、TBSとしては封印したい作品だと思います。ひどいんだから」と大笑い。「キスシー