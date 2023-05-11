きょう午前4時16分ごろ、千葉県木更津市で最大震度5強を観測する強い地震がありました。木更津市中央のつり舟店に来ています。こちらは地震の影響で屋根から瓦が落ち、地面に散乱しています。店の方に話を伺うと「見たことがない光景でぞっとした」と話していました。栄宝丸つり舟店 内田幸子さん「下から突き上げるようなドンッといった後、すぐに立っていられないほどの横揺れですかね。だいぶガタガタと揺れたので、子ども