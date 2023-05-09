「阪神０−１ヤクルト」（９日、甲子園球場）甲子園球場の電光掲示板が消えるハプニングが起きた。八回表開始時は通常通り点灯していたものの、普段投手の成績や塁上の状況などが表示されている右半分の画面が消えた。その後、２０時１６分頃に打順などが表示されている左半分の画面も消えて何も写らない状態となった。球審の真鍋審判員がバックネットの関係者に状況を確認。「ただいま、スコアボードの不具合があり点検を