【一覧あり】コロナ前後で徹底比較コロナ禍で無観客試合が行われていたのは今や昔だ。大谷翔平3戦ぶりマルチもエンゼルス大敗、Rソックス吉田は16試合連続安打、雄星は5勝目今季のプロ野球は全12球団がノーマスクの声出し応援を認めて開幕。8日からコロナの感染症法上の位置付けが「5類」に移行したことに伴い、例えば阪神は9日から入場時の検温など感染症対策を基本的に解除すると発表。球界はいよいよコロナ前の平時に、ほぼ