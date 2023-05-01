韓国のメイクアップアーティストとして知られるイ・ギョンミンが、チェ・ジウの“爆笑近況”を公開して話題だ。【写真】「こんなに大きく…」チェ・ジウと愛娘イ・ギョンミンは最近、自身のインスタグラムに近況を投稿。以前から親交の深いチェ・ジウ、シン・エラ、ユン・ユソンとともにしたバースデーパーティーの様子を公開した。当該の投稿でとくに目を引いたのは、チェ・ジウの意外な姿だ。イ・ギョンミンはチェ・ジウとのツー