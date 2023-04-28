5月以降も「くら寿司」や「吉野家」は従業員のマスク着用を継続する。回転寿司チェーン「くら寿司」は、新型コロナの感染症法上の位置づけが5月8日から「5類」に引き下げられるものの、従業員のマスクは引き続き継続する方針を固めた。カウンターのアクリル板の設置も継続する。また、牛丼チェーン「吉野家」も従業員のマスクは継続する方針。一方、ゼンショーホールディングス傘下の「はま寿司」や「ココス」は、従業員のマスク着