28日午前6時すぎ、横浜市金沢区のマンションの住民から「駐車場の車のフロントガラスに、くぎが刺さったカセットボンベが置かれている」と警察に通報があった。警察や消防によると、駐車場に止めてあった50台以上の車のフロントガラスの上に、カセットボンベが少なくとも1本ずつ置かれており、一部のカセットボンベにはくぎが刺さっていたという。マンションの住民は、この異様な光景を見ていた。マンションの住人A：私が見たのは