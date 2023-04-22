¡Ö¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÙOH MY CAFE¡×¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡£4·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÂçºå¡¢4·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÅìµþ¡¢4·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷¡õ²Á³Ê¢£¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäº£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ãÉô²°¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥«¥Õ¥§¡£¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¢¥Ü