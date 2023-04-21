¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡Ê¾®ÌÚÇîÌÀ¡¢Ìðºî·ó¡Ë¤¬£²£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤­¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î?ÉÔÎÑ?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼Ì¿¿»ï¡Ö£Æ£Ì£Á£Ó£È¡×¤¬Êó¤¸¤¿¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¾åÏ©Àã¹¾¤Î?£×ÉÔÎÑ?ÁûÆ°¤ò¾Ò²ð¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾åÏ©¤ÏºÊ»Ò¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î£Á»á¤È£´·î¾å½Ü¡¢²£ÉÍ¡¦Ãæ²Ú³¹¤ÇÇòÃëÆ²¡¹?¼ê¤Ä¤Ê¤®?¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë?¤´µÙ·Æ?¤¹¤ë»Ñ¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬