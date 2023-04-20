昨年まで「岡田健史」の芸名で活動していた、俳優の水上恒司（23）が20日、自身のインスタグラムを更新。金髪、ヒゲ面、特攻服のヤンキー姿を披露した。同日、映画「OUT」（11月公開、品川ヒロシ監督・脚本）で暴走族の副総長・安倍要役を務めることが発表され、インスタにもアップ。「#ヒゲ面デカ男#肝心要#男気死守#斬人副総長#大好き要#芸術的眉間」とハッシュタグを添えた。累計600万部超えのコミック「OUT」