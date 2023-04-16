『今日は小学校の入学式。早いものですね。一つだけ物申したいことがありました。この茶封筒、6年間使うのは無理ゲーだと思います』【写真】ごく普通のA4茶封筒……6年間生き残れるのか？！そんな悲痛なつぶやきをTwitterに投稿したのは、今年春から小学校1年生になる息子さんを持つ、お父さんのshunさん（@shun0157）。今は茶封筒の中身は空っぽですが、小学校からは「個人情報の受け渡しに使う」という説明のもと、配布された