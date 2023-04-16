芸能界引退を宣言した歌手兼俳優パク・ユチョンの近況が公開され、話題を集めている。【写真】麻薬の副作用？パク・ユチョンの“足の傷跡”最近、パク・ユチョンの所属事務所ログブック・エンターテインメントのYouTubeアカウントにはパク・ユチョンの近況映像が掲載された。公開された映像の中には登山を楽しむパク・ユチョンの姿が含まれている。パク・ユチョンは羊たちに餌を与えたり、家で料理する姿などを公開し、自分の日常