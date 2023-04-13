２０２３年初めて公式のネッシー目撃情報が１３日までに記録された。ネッシー目撃情報の公式記録サイト「オフィシャル・ロッホ・ネス・モンスター・サイティングス・レジスター」が４月５日の目撃情報および画像を公式記録に認定した。同サイトは古代から近年のネッシーの目撃情報を掲載しているが、２１年から厳密に目撃情報を精査して掲載するようになった。英ニュースなどでは毎年何十件ものネッシー目撃情報が報じられて
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