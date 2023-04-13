昨年から続く球団新の10試合連続2失点以下でライアンの記録更新■エンゼルス 2ー0 ナショナルズ（日本時間12日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は、11日（日本時間12日）のナショナルズ戦で2勝目を挙げた。今季最長7回を投げ、6四死球を与えながらも1安打無失点。3試合を終えて防御率0.47、球団新の10試合連続2失点以下という無双ぶりに、一夜明けても米メディアの衝撃は冷めない。昨年から続く2失点以下で、先発投手に