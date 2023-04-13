「Galaxy Z Flip4」は、2022年9月29日に発売された折りたたみスマートフォン。価格はau版が15万9,870円、ドコモ版が15万4,000円、楽天モバイル版が13万9,800円。アップル製の「iPhone 14 Pro Max」が14万9,800円であることを考えると、ほぼ同等の価格でありながら、持ち運びやすさに優れたモデル。ボディカラーは、au版とドコモ版がボラパープル・グラファイト・ピンクゴールドの3色、楽天モバイル版がボラパープル・グラファイト