石井亮次アナが司会を務めるＴＢＳ系の情報番組「ゴゴスマ」が２８日に放送され、福岡県筑紫野市の老舗旅館「二日市温泉大丸別荘」が大浴場の湯を年に２回しか交換せず、基準値の３７００倍のレジオネラ菌が検出された問題を特集。この日の山田真社長の会見に出演陣が総ツッコミした。「大丸別荘」運営会社の山田社長は、この日の会見で「源泉かけ流しなのでお湯が入れ替わってるから大丈夫だと思っていた。塩素注入しなかった