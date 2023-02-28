バンダイ キャンディ事業部は2月28日、「シナモロール まんまる焼き」の再販売を開始する。【関連記事】ミニストップ×サンリオ カワイイ桜の陶器カップ付き「シナモロール 紅茶ブラウニー」「ポムポムプリン チョコブラウニー」発売2022年8月に発売した、サンリオキャラクター“シナモロール”の可愛い焼き印を施したスイーツ。和生菓子1個、シール1枚入り、税込240円。ミニストップ限定販売。販売地域は関東・中部・近畿。数量限
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