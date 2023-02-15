韓国に「仏像が盗まれた」で新展開！2012年に、長崎県対馬市の観音寺から日本の有形文化財の仏像が盗まれた。「愛国心」を名乗る韓国人の盗人たちが起こした仏像盗難をめぐっては長年裁判が行われてきたが、一審では「数百年前に倭寇に略奪された」と所有権を主張する韓国の浮石寺（プソクサ）の言い分が認められ、所有権が浮石寺にあるとされた。Photo by iStock しかし、このほど2月1日に2審の高等裁判所で控訴審判決が出され、1