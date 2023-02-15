ºå¿À¤Î¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐÊá¼ê¡¢ÃæÀî¤¬15Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤ë¡£ÂÇ·âÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2·³¤Î¶ñ»ÖÀî¤ÇÄ´À°¸å¡¢¡ÖÂÇÀÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È½é¤Î1·³Àï¤Ø¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£µþÅÔ¹ñºÝ¹â3Ç¯»þ¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢²Æ¤Ï4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»18ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËËá¤«¤ì¡¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï50»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦295¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò