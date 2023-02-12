シリーズ「現場から、」です。乳製品の原料となる、搾ったばかりの生乳が一部の農家で廃棄されています。国内の6割近くの生乳を生産する北海道がいま、最悪の事態に直面しています。北海道広尾町。酪農を営む、松枝靖孝さんです。180頭飼育できるはずの牛舎にいま150頭しかいません。松枝牧場松枝靖孝さん「減産というのがわかったので、去年春先から30頭くらいをとう汰して…」新型コロナの感染拡大による乳製品の消費低迷を受