今年デビューした新人ボーイズグループ8TURNのメンバーに校内暴力の疑いが浮上している。【写真】デビュー前に1人脱退…“いじめ疑惑”の男性アイドルネット上で8TURN（エイトターン）の最年長であるミョンホ（本名チ・ミョンホ）のいじめ疑惑が浮上したなかなか、所属事務所が否定した。2月7日、所属事務所MNHエンターテインメントは「最近オンライン上で、8TURNのミョンホに対して悪意的な誹謗を含む虚偽事実が流布されている」