岸田首相は、２０日、新型コロナウイルスの感染症法の位置付けについて、原則として今春、現在の「２類相当」から季節性インフルエンザと同じ「５類」に引き下げる方針を示した。そして、加藤厚労相、後藤新型コロナ対策担当相に対し、専門家による議論を進めるなど、対応の検討を指示した。閣僚との協議の後、岸田首相が記者団に明らかにした。さらに岸田首相は、マスク着用の考え方など、感染防止対策も見直すとした。「５類」に