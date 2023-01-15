女優の綾瀬はるか（37）が15日放送のTOKYOFM「木村拓哉FlowsupportedbyGYAO！」（日曜前11・30）にゲスト出演。主人公を妻を演じたNHK大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺（ばなし）〜」における名シーンでの衝撃の結末を明かし、木村拓哉（50）を感嘆させる場面があった。綾瀬の人生を紐解く中で、子どもの頃からおてんばで、活発に動いていたという話から、作品でのアクションについて話が及んだ。木村が放
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