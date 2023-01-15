近年話題になっている「ジョブ型雇用」。新しい働き方に転換するともいわれるが、日本企業の「ジョブ型」は欧米の典型的な「ジョブ型」とはまた異なる様子。これを生かして稼げる人はどんな人か聞いてみた！写真＝iStock.com／courtneyk※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／courtneyk■Q. なぜジョブ型が検討されている？A. 人材不足を補う人材活用と多様化がまさに経営課題に実は、「ジョブ型」は日本でつくられた言葉。欧
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