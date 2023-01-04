元タクシーを愛車に？タクシーといえば、都心部から郊外、観光地や地方都市に至るまで、全国津々浦々で重要な社会インフラを支える存在です。そして、過去から現在まで数多くの車種がタクシーとして活躍してきました。今回はそんな”タクシーあがり“の車両を実際に購入し、自家用車として所有している筆者（「わすことセンパイ」のセンパイ）が、タクシーを愛車にする際のメリットや注意すべき点などを解説します。実際に筆者