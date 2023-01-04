タレントの叶美香が３日放送のフジテレビ系「ＶＳ魂グラデーション２０２３超豪華新春３時間ＳＰ」に出演。財布の中身を公開して、あぜんとさせた。名物企画の「芸能界の所持金大公開！」に登場した。パンパンに膨らんだクロコダイルのエルメスの財布の中をのぞいた案内役の飯尾和樹は「不整脈出たわ！」と驚きの表情。そう話すと、帯付きの１００万円の札束を取り出した。美香は「何かあって、カードが使えなかったら大変