１９７８〜７９年にテレビ放送されたロボット・アニメーション「超電磁マシーンボルテスＶ（ファイブ）」が４５年の時を経て、フィリピンで実写リメイクされることになった。東映が４日、フィリピン最大規模の地上波テレビ局「ＧＭＡネットワーク」が「ＶＯＬＴＥＳＶＬＥＧＡＣＹ（原題）」として今年中に放送開始すると発表した。遠い宇宙からプリンス・ハイネル率いるボアザン星の侵略軍が地球に飛来する物語。絶体絶