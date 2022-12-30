 折りたたみ（フォルダブル）スマートフォンの出荷台数が、2023年には2022年よりも52％増えるだろうとの予測を調査会社Counterpoint Researchが発表しました。折りたたみスマートフォンは、スマートフォン市場全体の中では1％程度のシェアですが、超プレミアム市場ではシェア20％に達すると予測されています。折りたたみiPhoneについて同社は短期的には発売されないものの「噂に耳を傾けるべき」とコメントしています。折りた