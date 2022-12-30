◆アントニオ猪木さん（１０月１日逝去、享年７９歳）２０２２年も多くの著名人の方々が鬼籍に入られました。スポーツ報知では、身近な人の証言や知られざるエピソードとともに、故人をしのびます。＊＊＊弟子で現役プロレスラーの藤原喜明（７３）には今も耳に残るつぶやきがある。「プロレスこそ最強」を看板に掲げ突っ走った猪木さんが究極の戦いに挑んだのが１９７６年６月２６日、日本武道館でのプロボクシング世界