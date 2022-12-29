結婚歴があってもなくても、子どものいない高齢者が増えています。ひとり暮らしで、頼れる親戚もいない……将来に不安を抱え、施設に入ることを検討したいけど、相談相手もいないし、保証人になってくれる人もいない。そんな高齢者は老人ホームへの入居は難しいのでしょうか。老人ホーム選びのプロが答えます。身近に頼れる人がいない…老人ホームの入居は難しい？【質 問】妻に先立たれ一人暮らしです。子どもに恵まれず、付き合