中日がロッテの加藤匠馬捕手を無償トレードで獲得したことを2022年12月26日に発表した。加藤は14年ドラフト5位で中日入団。昨年６月に加藤翔平との１対１のトレードでロッテに移籍していた。捕手のコマ不足が懸案事項だった古巣に復帰となるが、中日を取材するスポーツ紙記者は複雑な表情を浮かべる。他球団編成も驚いたトレード「加藤匠は『加藤バズーカ』と形容された強肩が大きな武器。正捕手の木下拓哉に打力では劣りますが、2