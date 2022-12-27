プロ野球で現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（69）が27日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル#オレ流トレンド」を更新。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会の決勝戦「アルゼンチン―フランス」の一戦を振り返った。試合は前半にアルゼンチンが2―0とリードしたが、後半にフランスが追いつき、延長戦では互いに1点ずつを取り合って、3―3でPK戦へ。PK